CEO da Impresa considera emissão "momento histórico"

O CEO da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, considerou está sexta feira que o sucesso da emissão de obrigações da SIC constitui um "momento histórico".

Após ser anunciado que o total das ordens de subscrição superou os 200 milhões de euros, quase quatro vezes os 51 milhões em oferta, Francisco Balsemão começou por dizer ser necessário "saborear o momento".

Este é um "momento histórico para a vida da SIC, da Impresa e do próprio mercado de capitais".



As ordens foram dadas por 10.426 investidores, o número mais elevado de participantes numa emissão de dívida emitida no retalho por empresas em Portugal nos últimos seis anos.





O presidente executivo da Impresa destacou o elevado número de investidores. "O facto de ser a emissão corporate com maior número de investidores dos últimos seis anos enche-nos de orgulho", disse.

E sublinhou que a maioria dos investidores subscreveram entre 1.500 e 3.000 euros, o que, defendeu, "mostra que foi uma aposta acertada fazer uma emissão para o retalho".