Corrida a certificados prejudica liquidez das obrigações no mercado

Portugal está a ir este ano menos vezes ao mercado para se financiar junto de grandes investidores, já que as necessidades do país estavam a ser colmatadas pela entrada de dinheiro das famílias. Este ajustamento face à procura recorde por certificados de aforro prejudicou, contudo, a liquidez das obrigações do Tesouro (OT) no mercado secundário, admite a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP.

