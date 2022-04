FC Porto capta 50 milhões de euros em dívida junto de 3.916 investidores de retalho

A SAD do FC Porto captou 50 milhões de euros com uma nova emissão de dívida a três anos, junto de quase quatro mil investidores de retalho. A oferta decorreu ao longo das últimas semanas, tendo ficado fechada na sexta-feira passada. A forte procura acabou por levar o clube a rever em alta o montante inicial que tinha previsto para a colocação.Num ambiente de juros mínimos, o clube ofereceu um juro bruto de 5,25% nas novas obrigações FC Porto SAD 2022-2025. Os títulos, cada um com valor unitário de 5 euros e uma maturidade de três anos, remuneram essa taxa fixa ao ano, com os juros a serem pagos semestralmente. O investimento mínimo foi de 500 obrigações, ou seja, 2.500 euros.A operação foi dividida em duas: colocação de uma nova linha de obrigações e uma oferta de troca. De acordo com os resultados apresentados esta segunda-feira, participaram um total de 3.916 investidores. Destes, houve 2.483 novos subscritores, que geraram um ganho de 25 milhões de euros.Além disso, 1.433 trocaram dívida que já tinham por nova, mais longa e com juro mais elevado. Quem tinha Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 (emitidas com um juro bruto de 4,75%) pôde usar esta emissão para trocar estes títulos por novas obrigações. Recebia uma nova obrigação e ainda um prémio em dinheiro de 5 cêntimos.Os restantes 25 milhões de euros vieram exatamente desta troca. A contrapartida financeira associada à oferta de troca fixou-se em 701,9 mil euros. Após o fecho da operação, há 39,832 milhões de euros em obrigações da linha FCP 2021-2023 em circulação.A procura total foi superior a 72 milhões de euros, ou seja, 1,44 vezes acima da oferta de 50 milhões de euros. Assim, o clube vai recorrer a rateio para responder aos pedidos dos investidores. No caso da oferta de subscrição, a atribuição será feita considerando as ordens entradas até 29 de março com um fator de rateio de 0,314359602259, num total de 858.465 euros.Já na troca, a atribuição no dia do rateio (31 de março) será feita consoante um fator de rateio de 0,557113851707 e irá totalizar os 370.340 euros. A data de liquidação das ofertas e admissão à negociação das obrigações está prevista para a próxima quarta-feira, 13 de abril.

(Notícia atualizada às 17:10)