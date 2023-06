Juro das obrigações ainda vai agravar-se em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dívida portuguesa de referência, expressa nas obrigações a 10 anos, já chegou a negociar com um juro superior a 10%. Esses tempos vão longe e os títulos chegaram mesmo a ter uma “yield” negativa, em larga medida graças às políticas monetárias do Banco Central Europeu (BCE). Agora que estas mudaram houve um novo agravamento, que não estará ainda próximo do fim.





...