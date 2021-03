Juros caem na Europa ao som de Daft Punk

Os custos associados às dívidas públicas da generalidade dos países da Zona Euro inverteram a toada de agravamento que se registava esta terça-feira já depois de um membro do Banco Central Europeu ter dado garantias quanto ao papel da autoridade monetária no controlo dos juros da dívida, uma garantia feita a partir de um refrão do agora extinto duo de música eletrónica Daft Punk.



Fabio Panetta, que tem assento na comissão executiva do BCE, defendeu que a instituição liderada por Christine Lagarde, que tem uma reunião agendada para dentro de menos de uma semana para discutir o futuro da política monetária no espaço da moeda única, deve reforçar o programa de compra de ativos através do qual, no contexto da pandemia, tem assegurado a manutenção de juros baixos na Zona Euro.





Panetta sustentou que o BCE não só deve reforçar o programa de compras como esgotar todo o montante previsto no pacote de aquisição de dívida atualmente em vigor.O italiano tentou ainda transmitir uma mensagem tranquilizadora para os mercados receosos da reflação (subida da inflação acompanhada de retoma económica), garantindo que o recente aumento da inflação, em parte justificado pelo agravamento das "yields", correspondente essencialmente a um fenómeno temporário e não de longo prazo, sobretudo numa fase em que os riscos de curto prazo cresceram devido à demora nos processos de vacinação contra a covid-19 e à imposição de confinamentos em diversos países.Fabio Panetta resumiu então aquilo que deve ser a ação do BCE recorrendo a um título/refrão de uma faixa conhecida do duo francês de música eletrónica Daft Punk, que recentemente anunciou o fim de uma parceria iniciada no começos dos anos 1990."Harder, better, faster, stronger", citou. Numa tradução livre, Panetta disse que o BCE deve agir de forma "mais sólida, melhor, mais rápido e com mais força".Na sequência destas declarações, a maior parte dos juros que seguiam em alta na área do euro inverteu para a queda. A "yield" associada à dívida pública portuguesa com prazo a 10 anos recua 0,5 pontos base para 0,211%, enquanto as taxas de juro referentes aos títulos soberanos de Espanha e da Alemanha caem respetivamente 0,05 e 1,8 pontos base para 0,317% e para -0,355% na mesma maturidade.Em sentido oposto, a "yield" relativa às obrigações soberanas da Itália com vencimento a 10 anos avança 1,7 pontos base para 0,673%; no entanto estes títulos apresentam a particularidade de estarem a corrigir face ao forte ciclo de descidas que levaram a taxa de juro transalpina para mínimos de sempre devido à confiança resultante da ida de Mario Draghi para a chefia do governo do país.