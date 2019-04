Sonae financia-se em 50 milhões de euros

A Sonae SGPS realizou uma emissão de dívida, a sete anos, no montante de 50 milhões de euros. Com esta operação, a empresa ainda co-liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério garante as suas necessidades de financiamento para 2019.

A Sonae SGPS realizou uma operação de financiamento a sete anos, com o montante do empréstimos a ascender a 50 milhões de euros e a cobrir as necessidades de financiamento até ao final do ano. O juro associado à operação não foi revelado.

"A Sonae SGPS concretizou com sucesso a emissão de um empréstimo obrigacionista no montante de 50 milhões de euros, por subscrição particular e sem garantias, pelo prazo final de 7 anos", revelou a empresa em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).