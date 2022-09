S&P sobe "rating" de Portugal para três níveis acima de lixo

A Standard & Poor’s elevou esta sexta-feira o rating da dívida soberana de Portugal em um degrau, de BBB para BBB+, que corresponde a três níveis acima de "lixo" – ou seja, está no antepenúltimo nível da categoria de investimento de qualidade.

Quanto à perspetiva (outlook) para a evolução da qualidade da dívida, a S&P manteve-a ‘estável’.

A agência, recorde-se, foi a primeira das três grandes a retirar Portugal da categoria de investimento especulativo, ao melhorar a avaliação do país em setembro de 2017 para um nível acima de "junk". E agora é também, de entre as três maiores, a recolocar a República neste patamar. Já a canadiana DBRS colocou a dívida soberana de Portugal, há duas semanas, em A (llow), o sétimo nível mais elevado (há 11 anos que o país não estava no clube dos A).

A justificar a decisão de hoje da Standard & Poor’s estão os "sólidos resultados orçamentais e de crescimento, ancorados no financiamento da União Europeia", refere a agência no relatório divulgado.





"Apesar da subida dos custos da energia e do aumento das taxas de juro, Portugal continua a registar sólidos resultados no que diz respeito ao crescimento, ao mercado laboral e à situação orçamental, prevendo-se um aumento do investimento com os esperados 61,2 mil milhões (26% do PIB) em financiamento da UE entre 2022 e 2027", sublinha.





(notícia em atualização)