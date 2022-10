UE paga juros mais altos para emitir 3,9 mil milhões em dívida para a bazuca

A União Europeia emitiu mais 3,9 mil milhões de euros em nova dívida, tendo pago juros mais elevados na operação. O leilão de obrigações a quatro e 15 anos - que serve para financiar o fundo Next Generation EU conhecido como bazuca - foi castigado pelo contexto de mercado menos favorável.Na maturidade mais longa, com prazo em fevereiro de 2037, foram colocados 1.450 milhões de euros a uma taxa de juro de 3,378%. A "yield" fica muito acima dos 2,83% conseguidos na última operação comparável, a 26 de setembro.Já no prazo mais curto, até julho de 2026, foram emitidos 2.450 milhões a uma taxa média de 2,724%. Há cerca de um mês tinha sido 2,53% numa emissão de títulos com a mesma maturidade.Os juros refletem as condições no mercado obrigacionista, onde as "yields" têm vindo a agravar de forma generalizada. Ainda assim, a procura manteve-se robusta: 1,84 vezes acima da oferta no caso da dívida a 15 anos e 1,36 vezes acima no prazo mais curto.A União Europeia tem conduzido leilões mensais de dívida conjunta para financiar o Next Generation EU. O instrumento para recuperação da região tem 750 mil milhões de euros, sendo que Portugal pediu, no final do mês passado, o segundo pedido de pagamento ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.