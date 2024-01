Famílias tiram 184 milhões dos certificados em dezembro

. Os dados do Banco de Portugal divulgados esta segunda-feira mostram que, no mês passado, o "stock" conjunto de certificados de aforro (CA) e certificados do Tesouro (CT) recuou para 45.090,69 milhões de euros, o que representa uma queda de 183,95 milhões face a novembro.Até agosto do ano passado, o dinheiro que entrava em certificados de aforro mais do que compensava a saída registada nos certificados do Tesouro, mas tal deixou de acontecer, o que levou a uma redução do montante total destes dois produtos desde setembro. Apesar de a tendência se ter mantido ao longo dos últimos quatro meses do ano, a diferença em dezembro foi inferior à sentida em novembro

Com os bancos a reforçarem a remuneração dos depósitos e após o travão à escalada dos juros dos certificados de aforro (na série E, atualmente em comercialização) , estes produtos de poupança do Estado tornaram-se menos atrativos. Estes começaram a