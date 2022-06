Prestação mensal da casa pode subir quase 300 euros

A prestação mensal do crédito habitação pode subir 300 euros se Euribor a seis meses chegar a 2%, segundo simulações feitas pela Deco Proteste para o Expresso e divulgadas pelo semanário nesta sexta-feira, 3 de junho.



As taxas Euribor estão a subir de forma marcada, depois de vários anos em valores negativos e de terem atingido mínimos históricos em dezembro de 2021. Este movimento deve manter-se nos próximos meses e é o resultado do endurecimento da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), pressionado pela escalada da inflação na zona euro.



O impacto real da subida das Euribor na prestação das famílias depende de fatores como a dimensão que a subida das taxas Euribor vai efetivamente assumir, o capital em dívida, o spread do contrato e o indexante usado. Mas, as simulações solicitadas pelo Expresso à Deco Proteste para créditos à habitação a 30 anos e de taxa variável indexada à Euribor a seis meses (o indexante mais comum em Portugal) apontam para valores expressivos.



Juros do crédito para a casa já disparam e não vão parar por aqui Leia Também