Advogado do Diabo: "Escária é a caixa negra de tudo isto"

Neste episódio de "Advogado do Diabo", videocast do Negócios, é inevitável olharmos para o caso de justiça que abalou a política nacional e que acabou por determinar a demissão do primeiro-ministro. A operação Influencer já tem nove arguidos e levou à detenção de cinco pessoas, incluindo o chefe de gabinete de António Costa e o melhor amigo do primeiro-ministro, o advogado Diogo Lacerda Machado. Há ministros socialistas e ex-ministros suspeitos em negócios do lítio, hidrogénio e de instalação de um mega centro de dados em Sines. O que está em causa neste processo? É surpreendente haver buscas judiciais à residência do primeiro-ministro e uma investigação que visa diretamente um chefe de Governo em funções? E quão elevado é o risco de o Ministério Público poder dar um passo em falso neste processo?