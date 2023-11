Advogado do Diabo e João Sousa Leal: "IA não é como o 5G". Momento de investir conta

João Sousa Leal, head of advisory da KPMG, é o convidado desta semana e detalha o estudo CEO outlook 2023, levado a cabo pela auditora. Explica que 84% dos gestores nacionais admitem que não irão investir em IA nos próximos três anos e defende que "o risco de investir em IA é inferior ao de não investir". Lembra ainda que, ao contrário do que aconteceu com o 5G, o atraso em investir nesta tecbologia pode custar caro ao país. Já Luís Miguel Henrique justifica a falta de vontade de investir em IA dos CEO portugueses é também uma ocnsequência do "conservadorismo" e da "aversão ao risco" que temos enquanto sociedade.