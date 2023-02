Advogado do Diabo - Episódio 31

Neste episódio, junta-se à conversa Paulo Graça, advogado e antigo presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados entre 2017 e 2019, para falar sobre as mudanças nas ordens profissionais. Porque é que a nova lei sobre as ordens profissionais está a gerar tanto mal-estar? Estamos perante um excesso de corporativismo? Havia necessidade de rever o acesso às profissões?