Advogado do Diabo - Episódio 35

Neste episódio, em que participa António José Duarte, economista e responsável pelo departamento de crédito e imobiliário da Parvalorem, discutimos a situação da banca após o fecho de três bancos nos EUA e o resgate do Credit Suisse. O que leva os mercados a terem tanto receio com a banca? É ainda o fantasma do Lehman Brothers? E como sai a confiança nos bancos de toda esta turbulência? Vamos assistir a uma onda de litigância devido às perdas suportadas pelos detentores de obrigações de capital contingente do Credit Suisse? E os bancos centrais, têm lidado bem com toda esta agitação?