Multimédia Governo defende que o banco de horas passe para contratação colectiva

Acabar com o banco de horas por negociação individual é importante para equilibrar as relações laborais e dinamizar a contratação colectiva, considera o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita.