Explicador: Portugal e os cabos submarinos

O Governo está a dar passos no sentido de criar corredores para a instalação de cabos submarinos pré-licenciados para reduzir a burocracia em torno do processo. O objetivo é posicionar Portugal como um destino privilegiado a nível mundial para a conectividade de dados. É pelos cabos submarinos que passa mais de 95% do tráfego intercontinental, que permite as comunicações a nível mundial tal como as conhecemos.