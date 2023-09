Explicador: O que se passa com a economia chinesa?

Os alarmes têm soado do outro lado do mundo. A China arrisca-se a não cumprir a meta de crescimento prometida para este ano, de 5%. Para tentar conter a crise, Pequim anunciou cortes nas taxas de juro, reduziu o limite das reservas de moeda estrangeira – para apoiar o yuan – e apresentou medidas para ajudar o setor imobiliário, mas o mercado continua a reagir com desconfiança.