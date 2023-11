Explicador: Para que servem as comissões de ética dos bancos centrais?

Nesta semana, a Comissão de Ética do Banco de Portugal concluiu que o governador cumpriu os seus deveres na polémica em torno do convite que lhe foi dirigido pelo primeiro-ministro para assumir a chefia do Governo. A conclusão foi enviada a outra comissão de ética, a do Banco Central Europeu. Mas afinal o que são estas comissões e para que servem?