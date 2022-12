Fotogaleria: Cupra Leon 1.5 eTSI 150 cv (mild-hybrid). Economia primeiro

Com a chegada da versão 1.5 eTSI de 150cv com tecnologia ‘mild-hybrid’ de 48 Volts, a Cupra amplia a oferta de motores no modelo Leon, que beneficia também de um reforço do equipamento de série.