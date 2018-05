A Lexus inaugurou um "lounge" exclusivo no aeroporto de Bruxelas. Inspirado no luxo, no design e na hospitalidade, o novo espaço tem uma área 700 metros quadrados e capacidade para 175 pessoas. Entre outras comodidades, dispõe de bar, duches, spa e cápsulas de sono.

