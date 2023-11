Fotogaleria: Novo Opel Corsa. Elétrico com mais potência e autonomia

Retoques na estética e no interior, um motor elétrico mais potente e com mais autonomia (405 km), um ‘mild-hybrid’ de 48V na calha, os conhecidos três cilindros a gasolina e aí esta a nova ofensiva Corsa, com preços desde 19.500€.