O maior SUV da Opel é "primo" do Peugeot 3008 mas difere no formato, o que faz com pague classe 2 nas portagens. No entanto, a marca garante que o modelo será classe 1 em Outubro próximo.

A sua opinião Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela. comentar