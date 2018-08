No final do dia de sexta-feira, em Monterey, na Califórnia, a Mercedes revelou o seu último “concept car”, o EQ Silver Arrow. Trata-se de uma homenagem ao carro de corrida da marca, o W 125, que em 1937 atingiu um recorde de velocidade numa estrada pública que ficou próximo das 270 milhas por hora. Um máximo que só foi superado no final do ano passado pelo Koenigsegg Agera.