Os protestos dos agricultores em imagens

Desde o início do ano multiplicam-se os protestos dos agricultores por toda a Europa. Manifestações que começaram na França, Bélgica ou Alemanha, mas que depressa se alastraram ao resto da Europa, com Portugal a sair à rua a 1 de fevereiro. O Negócios reúne as imagens marcantes da última semana.