Saiba quantos casos de covid-19 teve o seu concelho no último mês

Entre 26 de outubro e 25 de novembro o concelho de Guimarães registou mais de 6.300 novas infeções pelo coronavírus, superando Lisboa, que tem mais do triplo da população do município minhoto. Em 38 concelhos foram contabilizados mais de um milhar de novos casos. Veja o que aconteceu no seu.