10 Junho: Marcelo afirma que Albuquerque "certamente se esqueceu" de que foi convidado para Londres

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, foi convidado para as comemorações do 10 de Junho em Londres, mas "certamente se esqueceu disso".