Aeroporto americano estreia robô de desinfeção contra a pandemia

As autoridades do Aeroporto Internacional de Cayo Hueso, no sul da Florida, Estados Unidos, manifestaram, esta quinta-feira, satisfaçao pelo êxito de um teste com um robô autónomo que utiliza tecnologia de raios ultravioleta de alta densidade para desinfetar e combater a pandemia da covid-19.