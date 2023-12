Alterações ao OE podem eliminar excedente, admite presidente do CFP

Nazaré da Costa Cabral acredita que as propostas de alteração introduzidas à versão inicial do Orçamento do Estado não terão "impacto expressivo", mas podem ser suficientes para eliminar o excedente previsto de 0,2% e que o CFP recalculou para 0,1% do PIB. Um valor que está na "na franja do saldo nulo e que pode traduzir-se num défice", reconhece.