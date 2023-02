Ana Mendes Godinho diz que a isenção de despesas em teletrabalho fica definida até junho

A ministra do Trabalho garante que a portaria que vai definir isenção da compensação de despesas em teletrabalho fica definida "mal a Agenda do Trabalho Digno seja aprovada". A entrada em vigor das alterações ao Código do Trabalho está prevista para abril.