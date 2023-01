BdP Podcast: Os desafios da economia internacional para os melhores jovens economistas

Os principais desafios que se colocam às economias mundiais são o tema da primeira de três conversas do BdP Podcast com vencedores do Prémio Jacinto Nunes, que o Banco de Portugal atribui anualmente aos melhores alunos da licenciatura de Economia. Tiago Campos, da Católica Porto – Business School, e Simão Silva, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, trocam ideias com a economista Joana Garcia da equipa de estudos económicos do Banco de Portugal. Este podcast também está disponível em vídeo. O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas. O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud e Google Podcasts.