BdP Videocast: A inflação pela voz dos melhores jovens economistas

Inflação e política monetária são os temas do último de três episódios do BdP Videocast com vencedores do Prémio Jacinto Nunes, que o Banco de Portugal atribui anualmente aos melhores alunos da licenciatura de Economia. Luís Gonçalves Pereira, da NOVA School of Business and Economics, Miguel Inverneiro, do ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão, e Manuel Barbosa Pereira, da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, trocam opiniões com a economista Sandra Gomes, da equipa de estudos económicos do Banco de Portugal.