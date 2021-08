Bolsas em alta com apetite pelo risco de volta

A bolsa portuguesa iniciou a primeira sessão de agosto com o pé direito. Das 18 cotadas do PSI-20, 16 avançavam na abertura e apenas duas arrancaram o dia no vermelho. A Sonae escalava para máximos de 18 meses após anunciar a venda de 25% do Continente.