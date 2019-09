Negócios TV Brexit: Corbyn e oposição querem demissão de Boris Johnson após decisão judicial A carregar o vídeo ... Negócios TV Brexit: Corbyn e oposição querem demissão de Boris Johnson após decisão judicial 2 0 Ler mais tarde 17:15

O líder do partido Trabalhista e outros partidos da oposição defenderam hoje que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deve demitir-se, na sequência da decisão do Supremo Tribunal britânico, que considerou "ilegal" a suspensão do parlamento.