Capoulas Santos diz que governo "mais pequeno" será "melhor para o país"

O ex-ministro Capoulas Santos mostra-se a favor de um elenco governativo com uma dimensão mais reduzida. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, diz que no caso da pasta Agricultura "existem várias combinações possíveis", como por exemplo juntar a tutela do Mar ou do Ambiente.