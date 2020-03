Negócios TV Costa anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros a empresas A carregar o vídeo ... Negócios TV Costa anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros a empresas 0 0 Ler mais tarde 15:56

O primeiro-ministro anunciou hoje o lançamento de uma linha de crédito para apoio de tesouraria a empresas afetadas pelo impacto económico do surto do novo coronavírus, caso seja necessário, no valor inicial de 100 milhões de euros.