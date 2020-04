Negócios TV Covid-19: A doença mais temida por doentes graves em Santa Maria A carregar o vídeo ... Negócios TV Covid-19: A doença mais temida por doentes graves em Santa Maria 0 0 Ler mais tarde 09:41

Ansiedade e pânico são os sentimentos expressos pela maioria dos doentes com covid-19 que chegam às enfermarias do Hospital Santa Maria, um medo partilhado por pacientes com doenças como o cancro, que confessam aos médicos temer morrer desta infeção.