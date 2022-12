Covid-19: China acaba com quarentenas obrigatórias para entrar no país a partir de 08 de janeiro

A China vai acabar com a obrigatoriedade de quarentena para viajantes oriundos do exterior a partir de 08 de janeiro, anunciaram hoje as autoridades chinesas, após o levantamento, este mês, da maioria das medidas anti-covid-19 em vigor desde 2020.