Negócios TV Cristas diz que se o SNS está a morrer a culpa é do Governo e de quem o apoia A carregar o vídeo ... Negócios TV Cristas diz que se o SNS está a morrer a culpa é do Governo e de quem o apoia 2 0 Ler mais tarde 18:17

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, confrontou hoje o primeiro-ministro com a falta de recursos no Serviço Nacional de Saúde, com António Costa a refutar todas as críticas e a destacar o aumento do número de profissionais.