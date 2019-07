Negócios TV Duarte Cordeiro: oposição é vítima do sucesso das políticas do Governo A carregar o vídeo ... Negócios TV Duarte Cordeiro: oposição é vítima do sucesso das políticas do Governo 2 0 Ler mais tarde 11:55

Para o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, o Governo não beneficia das dificuldades do PSD. Na sua opinião, passa-se o contrário: o PSD é vítima do sucesso das políticas do Governo.