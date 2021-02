Inspetores do SEF refutam acusação de homicídio e dizem que cidadão ucrâniano era violento

Os três inspetores do SEF implicados no homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk negaram hoje a acusação e disseram que se limitaram a manietar um passageiro “agitado, violento e autodestrutivo” que ficou mais calmo quando saíram da sala.