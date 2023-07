Joe Biden: "Quebrar a NATO" seria uma vitória para Putin

O PresidentO Presidente dos Estados Unidos defendeu esta terça-feira que é importante que a Aliança Atlântica "continue unida", quando para o presidente russo, Vladimir Putin, uma vitória seria "quebrar a NATO", em declarações à chegada da Cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte.e dos Estados Unidos defendeu esta trerça-feira que é importante que a Aliança Atlântica "continue unida", quando para o presidente russo, Vladimir Putin, uma vitória seria "quebrar a NATO". "Acho que o Presidente Putin pensa que a maneira de vencer é quebrar a NATO", disse Joe Biden, quando chegou à LITEXPO, em Vílnius, na Lituânia, para participar na Cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).