José Tavares: "É possível" uma auditoria aos serviços de urgências hospitalares

O presidente do Tribunal de Contas não afasta a possibilidade de realizar uma auditoria aos serviços de urgência dos hospitais, nomeadamente de obstetrícia. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, José Tavares diz que para já nada está previsto porque "o tribunal não pode organizar e planear ações de acordo com problemas conjunturais" mas no seu planeamento poderá vir a integrar esse tipo de auditoria.