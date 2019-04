Negócios TV Lotus anuncia lançamento do Type 130 A carregar o vídeo ... Negócios TV Lotus anuncia lançamento do Type 130 1 0 Ler mais tarde 17:27

A fabricante do Reino Unido, que é controlada pelos chineses da Geely desde 2017, anunciou esta terça-feira o lançamento de um novo modelo, que será o primeiro da Lotus em 11 anos. O Type 130 foi anunciado no Shanghai International Auto Show e só será lançado no Reino Unido no final deste ano. O regresso da Lotus marcará também o lançamento do primeiro hipercarro elétrico a ser totalmente fabricado no Reino Unido.