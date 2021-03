Mercado dos carros elétricos "não pode viver dos apoios"

As marcas queixam-se de incentivos aos carros elétricos serem ainda insuficientes, mas João Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, queixou-se, durante a abertura da Eletric Summit, "dos preços com que as marcas estão a vender os carros elétricos. Estou sinceramente convencido que a tecnologia permite banalizar esse preço e pode fazer com que os preços de venda sejam mais reduzidos".