Negócios TV Miguel Maya: "Desde o primeiro momento que dissemos que íamos cobrar comissões no MBWay" 15:30

O BCP começa a cobrar comissões no MBWay a partir de segunda-feira, 17 Junho. O presidente executivo do BCP afirma que esse pagamento esteve sempre previsto no preçário e que cerca de metade dos clientes vai continuar isento.