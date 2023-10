Ministro da Economia: “Vamos chegar ao final de 2024” com crescimento superior a 1,5%

O Ministro da Economia e do Mar assegura que vai escutar o PSD na discussão sobre o Orçamento do Estado e abre a porta à aprovação de propostas social-democratas. Em entrevista o Negócios e Antena 1, António Costa Silva manifesta confiança que em 2024 o país cresça mais do que o previsto na proposta orçamental.