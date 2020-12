Morte do cidadão ucraniano nas instalações do SEF “é um rombo que temos de superar”

O ministro dos Negócios Estranjeiros defendeu que a morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk nas instalações do SEF é "um rombo" que o Estado tem de “superar” sendo “infatigável e implacável” no apuramento das responsabilidades.