Negócios TV Negócios explica condições para a pré-reforma no Estado

Os funcionários com 55 anos ou mais que queiram pedir a pré-reforma, suspendendo o trabalho para o Estado, já o podem fazer. Catarina Almeida Pereira, jornalista do Negócios, resume as condições.