Óbito/Sassoli: Cerimónias fúnebres do presidente do Parlamento Europeu

O funeral com honras de Estado do presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, que morreu na passada terça-feira aos 65 anos, decorre hoje em Roma, com a presença de vários representantes políticos europeus, incluindo do Governo português. Na quinta-feira, em Roma, centenas de pessoas e os principais líderes políticos italianos desfilaram perante a câmara ardente na câmara municipal da capital italiana para prestarem uma última homenagem ao político (socialista) e jornalista. Sassoli morreu na terça-feira, aos 65 anos, em Aviano (Itália), onde se encontrava hospitalizado desde 26 de dezembro, sendo o primeiro presidente do Parlamento Europeu a morrer em exercício de funções nas quais estava prestes a ser substituído, no cumprimento de um acordo de partilha do mandato de cinco anos. David Sassoli, que assumiu a liderança da assembleia europeia no verão de 2019, contraiu uma pneumonia em setembro de 2021, que o obrigou a receber tratamento hospitalar em Estrasburgo, França, e, embora tenha recebido alta hospitalar uma semana depois, prosseguiu a recuperação em Itália e esteve mais de dois meses ausente das sessões plenárias do parlamento, regressando no final do ano.