Paulo Cleto Duarte: "Há demasiado ruído dos diversos agentes sobre o sistema de saúde"

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF) diz entender que com as limitações atuais de vacinas disponíveis as farmácias ainda não participem no processo. É uma explicação, concorde-se ou não, com um elemento "racional", considera, acrescentando que "há demasiado ruído, dos diversos agentes, sobre o sistema de saúde".